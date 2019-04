Winkels Miller & Monroe in surseance

Winkelconcern Vidrea Retail heeft uitstel van betaling gekregen. Door de rechter is ook een bewindvoerder aangesteld. Het bedrijf is de uitbater van mode- en lifestylewinkelketen Miller & Monroe, dat 72 vestigingen heeft in Nederland en 160 in Duitsland. In totaal werken er 550 mensen bij Vidrea.

Miller & Monroe is ontstaan na de doorstart van de failliete modewinkelketen Charles Vögele. De onderneming hoopt een nieuw faillissement af te wenden en houdt de winkels voorlopig open. Vidrea is naar eigen zeggen in moeilijkheden gekomen door financiële problemen bij een Duits zusterbedrijf, waardoor betalingen aan Vidrea uitbleven.

Het bedrijf wees eerder deze week ook met de beschuldigende vinger naar negatieve berichten in de media vorige maand over de financiële problemen. Daardoor eisten meerdere leveranciers vooruitbetaling en zette uiteindelijk huisbankier ABN AMRO de kredietvoorziening stop.