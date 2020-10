Winkelopeningen stuwen omzet moederbedrijf Pearle en EyeWish

Optiekketen GrandVision heeft zich in het derde kwartaal stevig hersteld van de coronadip. Het bedrijf, dat in Nederland ketens als Pearle en EyeWish heeft, boekte een hogere omzet nu vrijwel alle winkels weer open zijn. Die waren in de eerdere meetperiodes dit jaar vaak gesloten vanwege lockdownmaatregelen.

De verkoop van brillen en lenzen op sterkte liep goed, maar zonnebrillen verkochten in de zomermaanden aanmerkelijk slechter omdat er minder vakantie werd gevierd.

Tijdens de coronacrisis mikte GrandVision onder meer op onlineverkopen, ook van brillen met glazen op sterkte. De winkelketens van het bedrijf zagen de verkopen via de webshops in de eerste negen maanden van dit jaar ruim verdubbelen. Klanten die wel naar een winkel kwamen, kochten ook vaker een bril. Omdat daarvoor een afspraak gemaakt moest worden, waren die klanten zeer gemotiveerd om iets aan te schaffen.

In de maanden juli tot en met september groeide de omzet in de grootste Europese markten als de Benelux, Duitsland en Frankrijk met 4,5 procent, terwijl in de rest van Europa een kleine plus te zien was. De totale omzet in het kwartaal kwam uit op ruim 1 miljard euro, iets hoger dan een jaar eerder. GrandVision werkte de afgelopen tijd verder aan het terugbrengen van de kosten. Dat leidde tot een hoger bedrijfsresultaat van 176 miljoen euro, tegen 132 miljoen euro een jaar eerder.

De overname van de optiekketen door brillen- en lenzenmaker EssilorLuxottica staat nog steeds in de planning, meldt GrandVision. De twee partijen staan in twee zaken tegenover elkaar in de rechtszaal nadat EssilorLuxottica GrandVision ervan had beschuldigd geen inzicht te willen geven wat het bedrijf deed om de coronacrisis te doorstaan. Een eerste zaak werd gewonnen door het Nederlandse bedrijf.