Winkelketens gaan weer open na coronasluitingen

Enkele winkelketens die vorige maand de deuren sloten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zijn weer geopend. Schoenenketen Van Haren meldt op zijn website dat vrijwel alle winkels weer opengaan. Ook bij de Nederlandse filialen van maatpakkenverkoper Suitsupply zijn klanten weer welkom. Outdoorketen Bever heeft twaalf winkels heropend.

Bij Van Haren zijn op enkele vestigingen in het centrum van Amsterdam na alle ruim 140 winkels weer geopend. Na aanpassingen voldoen de winkels aan richtlijnen van het RIVM, stelt het bedrijf. De budgetketen drukt klanten op het hart thuis te blijven bij griep- of verkoudheidsklachten.

De 24 heropende modezaken van Suitsupply, die bijna een maand waren gesloten, blijven het aantal bezoekers reguleren. De keten roept klanten op de filialen zo veel mogelijk op afspraak te bezoeken.

Suitsupply-baas Fokke de Jong stelt dat de beslissing na overleg met personeel is genomen. Ervaringen met enkele opnieuw geopende vestigingen in China tonen volgens hem aan dat klanten gepaste afstand van elkaar houden en andere voorzorgsmaatregelen naleven. „Ik heb er alle vertrouwen in dat dit in Nederland ook het geval zal zijn”, zegt De Jong. „Want hoe ernstig de huidige situatie ook is, we zijn ook van mening dat het leven door moet gaan.”