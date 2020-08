Winkelketen WAAR groeit, vooral dankzij stijging onlineverkoop

Cadeauwinkelketen WAAR Nederland heeft in het eerste halfjaar meer omzet geboekt ondanks de effecten van de coronacrisis. Dat komt onder meer doordat de verkoop via internet werd verdrievoudigd.

WAAR, dat zich richt op de duurzame markt, boekte in het afgelopen halfjaar 12 procent meer omzet op jaarbasis. Het operationeel bedrijfsresultaat (ebitda) steeg daarbij naar bijna 420.000 euro. In de eerste helft van 2019 was dat nog bijna 290.000 euro.

„De daling van het consumentenvertrouwen raakt de duurzame en fairtrade-markt nauwelijks”, zegt topman Alec Clement van WAAR. „Na een korte periode van terugval vanwege de coronacrisis in maart en april boeken de winkels de laatste maanden sterk groeiende omzetcijfers”, aldus Clement.

De onderneming heeft 24 winkels in Nederland, waaronder in Amsterdam en Arnhem. De winkelketen verkoopt onder meer ecologische planten, vegan kookboeken, herbruikbare boterhamzakjes en gerecyclede tassen.