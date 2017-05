Winkelketen Sears boekt eindelijk winst

De Amerikaanse winkelketen Sears Holdings heeft in zijn eerste kwartaal voor het eerst in bijna twee jaar een winst behaald, tegen een fors verlies een jaar eerder. Het noodlijdende winkelbedrijf wist te profiteren van kostenbesparingen. Wel nam de omzet verder af.

Sears boekte in het eind april afgelopen kwartaal een nettowinst van 244 miljoen dollar, tegen een verlies van 471 miljoen dollar vorig jaar. Sears heeft honderden winkels gesloten en de reclamebestedingen verlaagd om de kosten te drukken. Maar als gevolg van de sluiting van veel Sears-warenhuizen en Kmart-discountzaken en lagere verkopen zakte de omzet naar 4,3 miljard dollar, van 5,4 miljard dollar vorig jaar.

Over de afgelopen jaren lopen de verliezen van Sears in de miljarden. Sears was ooit de grootste detailhandelaar van de Verenigde Staten.