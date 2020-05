De 118 jaar oude Amerikaanse winkelketen J.C. Penney vraagt uitstel van betaling aan. De onderneming maakt al sinds 2011 geen winst meer en raakte door de coronacrisis verder in de problemen.

De bekende onderneming, die in 1902 is opgericht, had in februari nog zo’n 850 vestigingen en 90.000 medewerkers in de Verenigde Staten. De winkelketen wil gaan herstructureren en is van plan filialen te sluiten om het hoofd boven water te kunnen houden.

Er leven al langer zorgen over het voortbestaan van de winkelketen, die in april nog een rentebetaling miste. Zo had het bedrijf last van concurrentie door webwinkels en bouwde het een schuldenlast op van circa 8 miljard dollar (7,3 miljard euro).

J.C. Penney kiest noodgedwongen voor een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure. Zo kunnen de winkels toch openblijven terwijl aan een reddingsplan wordt gewerkt. „Tot deze pandemie toesloeg, hadden we aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de wederopbouw van ons bedrijf”, aldus topvrouw Jill Soltau in een verklaring.