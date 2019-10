Winkeliers zetten meer om

Winkeliers hebben in augustus 3 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume was 0,8 procent hoger, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast werd online bijna 14 procent meer omgezet. De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in augustus. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 3,9 procent hoger dan in augustus vorig jaar, aldus het statistiekbureau.

De omzet van de winkels in non-food groeide met 2 procent. Het volume, de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet, was 0,5 procent lager dan een jaar eerder. Voor de derde maand op rij noteerden de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren en de winkels in meubels en woninginrichting de grootste omzetstijging, zo constateert het CBS. De winkels in consumentenelektronica en witgoed, de kledingwinkels en de winkels in schoenen en lederwaren hebben in augustus minder omgezet.

De winkels in voedings- en genotmiddelen wisten ook 2 procent meer om te zetten dan een jaar terug, bij een nagenoeg gelijk volume. De omzet van de supermarkten lag 2,4 procent hoger, die van de speciaalzaken was 0,7 procent lager dan een jaar eerder. De online omzet was in augustus 13,9 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.