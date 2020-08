Winkeliers Rotterdam krijgen geen financiële compensatie

De Rotterdamse winkeliers in de gebieden waar een mondkapje verplicht is, krijgen geen compensatie. Overleg woensdagmiddag tussen gemeente en ondernemers leverde niets op. Locoburgemeester Bert Wijbenga (VVD) zei na afloop wel dat het Rijk met een aparte regeling moet komen om de getroffen winkeliers te ondersteunen.

Door de introductie van het mondkapje op 5 augustus in belangrijke Rotterdamse winkelgebieden en een ongelukkige uitlating van het RIVM om Rotterdam vanwege oplopende coronameldingen te mijden, is de omzet volgens de belangenvereniging van winkeliers zeker met 60 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. „We waren juist een beetje aan het opkrabbelen van de intelligente lockdown toen we werden geconfronteerd met de mondkap”, aldus de woordvoerster van de winkeliers. Het liefst willen de ondernemers van de mondkapplicht af of anders een financiële compensatie.

Het werd geen van twee, liet Wijbenga na afloop weten. „De mondkappilot loopt tot en met 31 augustus. Op 28 augustus komen we met de evaluatie naar buiten en daarin betrekken we zeker de gevolgen voor de winkeliers.”

Wijbenga zei wel dat er tussen burgemeester Ahmed Aboutaleb en het kabinet contact is over de zware impact van de mondkap op de omzet van de ondernemers. Hij pleit voor een betere compensatieregeling. Wijbenga: „Sectoren praten in Den Haag over regelingen, maar in sommige steden worden ondernemers door maatregelen extra getroffen. Voor die getroffen ondernemers moet er een regeling komen.”