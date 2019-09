Winkeliers: ondergang Hudson’s ‘zware domper’

Het roemloze vertrek van warenhuisketen Hudson’s Bay uit Nederland is een „zware domper” voor het winkellandschap in Nederland. Dat zegt branchevereniging Detailhandel Nederland in een reactie.

De winkeliersvereniging benadrukt dat de ondergang van Hudson’s in de eerste plaats slecht nieuws is voor de ruim 1400 medewerkers van de vijftien winkels. Verder is het ook van belang om leegstand tegen te gaan.

„We vertrouwen erop dat partijen binnenkort aan tafel zitten om constructief te overleggen hoe we een structurele oplossing kunnen vinden voor de leegstand. De aantrekkelijkheid van onze binnensteden komt onnodig in het gedrang als deze gebouwen langdurig leeg staan”, zegt Tristan Bons namens de vereniging.