Winkeliers mogen pensioenafdracht voor personeel uitstellen

Winkeliers mogen de betaling van de pensioenpremie voor het personeel met maximaal zestig dagen uitstellen. Dat is besloten na overleg tussen het Pensioenfonds Detailhandel en de branchevereniging INretail. Met die maatregel hopen de initiatiefnemers de door de coronacrisis hard getroffen bedrijven enige financiële lucht te verschaffen. Ondernemers moeten zelf uitstel aanvragen en krijgen dan maximaal zestig dagen uitstel bovenop de uiterste betaaldatum van standaard dertig dagen.

INretail schat dat enkele duizenden winkels in de non-food op eigen initiatief zijn gesloten. Voor deze ondernemingen is het volgens de organisatie belangrijk dat het kabinet snel duidelijk maakt of zij aanspraak kunnen maken op de tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud. Dat geldt ook voor ondernemers die de winkel nog niet sluiten juist vanwege het gebrek aan duidelijkheid.

INretail wijst er verder op dat snelle afhandeling door banken van financieringsaanvragen ook de hoogste prioriteit moet krijgen. „Dit moet veel eenvoudiger en sneller. Dan pas helpen de banken de getroffen ondernemingen het best, naast de aangekondigde zes maanden uitstel van aflossing en rente”, klinkt het.