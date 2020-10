Winkeliers maken zich zorgen over beperken winkeltijden

Winkeliers maken zich zorgen over het mogelijke beperken van de openingstijden. Het kabinet zou al nadenken over het schrappen van koopavonden, om de bewegingen van mensen te beperken en daarmee het oplopende aantal coronabesmettingen in te dammen.

Branchevereniging INretail zegt dat het schrappen van koopavonden en koopzondagen „een compleet averechts effect” zal hebben. De branchevereniging wil juist ruimere openingstijden om klanten nog beter te kunnen spreiden. In steeds meer gemeenten gebeurt dat al, zegt de branchevereniging.

Er zijn nog geen specifieke gesprekken geweest tussen het kabinet en de branchevereniging over de aanpassing van de openingstijden. Wel zijn „de lijntjes kort” en is INretail „voortdurend in overleg”, aldus een woordvoerder.

Ondertussen praat INretail met 13 grotere steden, waaronder Maastricht, Groningen en Utrecht, over de spreiding van openingstijden. „Denk ook aan het spreiden van mensen in ruimtes, door te werken met city hosts en lichtbakken die mensen kunnen dirigeren.”

De enorme drukte is er al niet meer door de recente oproepen van de overheid, constateert de branchevereniging. Bijna 60 procent van de ondernemers merkt een forse daling van bezoekersaantallen en omzet sinds het dringende advies om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen en alleen te winkelen, peilde de vereniging onder de leden.

„Als je de winkeltijden beperkt, krijg je minder bewegingen van mensen. Daarom is er ook een avondklok voor de horeca. Terwijl wij zeggen: spreid de winkeltijden juist. Niemand wil een tweede lockdown. Zeker ondernemers niet, die moeten leven van hun omzet”, aldus de woordvoerder.