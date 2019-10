Winkeliers Hongkong hard geraakt door onrust

De maandenlange protesten in Hongkong hebben gezorgd voor de sterkste daling van de winkelverkopen ooit in de stadstaat. De autonome regio is doorgaans een geliefde bestemming voor welvarende Chinese toeristen, die het geld er flink laten rollen. Uit angst voor chaos mijden zij Hongkong nu massaal.

Naar omzet gemeten daalden de winkelverkopen in augustus met 23 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de overheid. Volgens een woordvoerder van de regering is dat een recorddaling. Vooral verkopers van luxeproducten zoals dure horloges en sieraden werden hard geraakt. Hiervan werd voor bijna de helft minder verkocht dan een jaar eerder.

De onrust in Hongkong is nog niet geweken. Dinsdag mondden protesten uit in rellen, waarbij een demonstrant in zijn borst werd geschoten en zwaargewond raakte. De aanhoudende chaos noopt bekende modemerken nog eens goed na te denken over hun aanwezigheid in Hongkong, stellen analisten. Het Italiaanse modehuis Prada besloot onlangs al te vertrekken uit zijn grootste winkelpand in Hongkong.