‘Winkeliers en verhuurders moeten geen dreigbrieven sturen’

Winkeliers en vastgoedbedrijven moeten elkaar nu niet gaan bestoken met „eenzijdige en dreigende juridische brieven”, maar moeten samen zoeken naar oplossingen om de coronacrisis door te komen. Met die gezamenlijke oproep zijn organisaties uit de winkelsector en verhuurdersbranche gekomen.

Eerder deze week was er nog een bericht dat diverse grote winkelketens de eigenaren van hun winkels voor het blok zouden zetten. Volgens Het Financieele Dagblad eisten bijvoorbeeld C&A, H&M en Zara-moeder Inditex huurkorting of tijdelijke opschorting van de huur.

De brancheorganisaties, waaronder Detailhandel Nederland en vastgoedbeleggersclub IVBN, vinden ook dat verhuurders winkeliers best iets tegemoet kunnen komen, als een winkelbedrijf in de problemen dreigt te geraken door de virusuitbraak. Maar ze benadrukken daarbij dat het belangrijk is aan oplossingen te werken „die recht doen aan elkaars belangen en waarbij de pijn verdeeld wordt”.

Winkeliersorganisatie INretail reageert positief op de oproep. „Samenwerking en overleg zijn nodig om deze moeilijke situatie het hoofd te kunnen bieden, nu en straks. INretail verwacht dat deze oproep door de volledige markt zal worden opgepakt.”