Winkeliers en transporteurs willen ruimere levertijden

Winkeliers en transporteurs willen dat gemeenten de zogeheten venstertijden voor het gebruik van vrachtauto’s in de binnenstad voorlopig buiten werking stellen vanwege het nieuwe coronavirus. Volgens ondernemersvereniging evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zouden winkels dan de mogelijkheid hebben om kortere openingstijden te hanteren, waardoor ze makkelijker het hoofd boven water kunnen houden en niet helemaal dicht hoeven te gaan.

„De bij ons aangesloten eenmanszaken en winkelketens willen graag bezien of kortere openingstijden kunnen gaan bijdragen aan het opvangen van het omzetverlies”, zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex. Maar omdat de levering van goederen in veel steden verplicht voor 11 uur in de ochtend moet gebeuren, is dat volgens hem nu nog geen reëel alternatief.

„Veel van de winkeliers hebben het nu financieel heel zwaar”, benadrukt ook TLN-voorzitter Elisabeth Post. „Om het hoofd boven water te houden, willen winkeliers daarom hun deuren pas later op de dag openen. Dan redden ze het net met de kosten voor de inzet van personeel en beperken ze het gebruik van energiekosten.” Door verruiming van de venstertijden zouden transportbedrijven op hun beurt weer aan de slag kunnen blijven voor het beleveren van winkeliers.