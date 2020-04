Winkeliers boekten in februari hogere omzet

De omzet in de Nederlandse detailhandel is in februari met 5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het groeicijfer is gecorrigeerd voor de koopdagen in februari, omdat op sommige dagen van de week meer wordt verkocht dan op andere. Zonder die correctie stegen de opbrengsten van winkeliers met 8,2 procent ten opzichte van februari vorig jaar.

De hoeveelheid verkochte producten steeg ook, met 3,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zowel de food- als non-foodsector verkocht meer. Daarbij merkt het CBS op dat drogisterijen aan het einde van de maand, toen door het nieuwe coronavirus een run op onder andere handgels ontstond, opvallend veel verkochten. Onlinewinkels voerden de omzet met 17 procent op.