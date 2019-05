„Winkel, zorg en toerist stuwen omzet boer”

Boeren en tuinders verdienen steeds meer geld met nevenactiviteiten op het eigen bedrijf. De inkomsten uit bijvoorbeeld plattelandstoerisme, het uitbaten van een zorgboerderij, de verkoop van spullen via de eigen boerderijwinkel of het hebben van een kinderopvang zijn in de afgelopen vijf jaar tijd verdubbeld, meldde Wageningen UR na onderzoek.

De inkomsten uit de multifunctionele landbouw, zoals de nevenverdiensten van agrariërs wordt samengevat, kwam vorig jaar uit op 887 miljoen euro. Boerderijverkoop was in doorsnee de belangrijkste extra inkomstenbron met een omzet van 270 miljoen euro. Daarna volgde de zorglandbouw met een omzet van 250 miljoen euro, geholpen door het gegeven dat Nederland steeds meer zorgboerderijen telt.

Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven waar mensen vanwege ziekte, ouderdom, handicap, problemen bij opvoeding of na aanraking met justitie passende dagbesteding aangeboden krijgen om, zover dat mogelijk is, hun functioneren in de samenleving te verbeteren. Zorglandbouw leverde boeren vorig jaar in totaal 155 miljoen euro meer op dan vijf jaar terug.

Recreatie, zoals het uitbaten van een boerencamping, bracht vorig jaar al met al 221 miljoen euro in het laatje. De agrarische kinderopvang leverde boeren vorig jaar 78 miljoen euro aan bijverdiensten op. Natuurbeheer was goed voor 66 miljoen euro aan extra inkomsten voor boeren en tuinders. Ook wordt de boerderij of tuinderij steeds meer voor educatieve doeleinden gebruikt. In totaal leverde scholing de boeren nog geen miljoen euro op. Het maatschappelijke belang was evenwel vele malen groter, menen de onderzoekers.

Volgens Wageningen UR verdient een kwart van de boerenbedrijven nu al geld door multifunctioneel te zijn. Dat komt neer op 13.500 agrarische bedrijven. Nog eens een 10 procent van de bedrijven wil binnen vijf jaar een deel van zijn geld op die manier verdienen.

Volgens land en tuinbouworganisatie LTO is multifunctionele landbouw in potentie goed voor 1,5 miljard tot 2 miljard euro omzet. In samenwerking met onder meer het ministerie van Landbouw wil LTO agrariërs helpen om multifunctioneel te worden, onder meer door in te zetten op soepelere regels.