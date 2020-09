Windpark Wieringermeer vernoemd naar prinses Ariane

Het woensdag officieel geopende windpark in de Wieringermeer is vernoemd naar prinses Ariane. Dat werd bij de opening van het grootste windpark op land van Nederland bekendgemaakt.

In opdracht van energiereus Vattenfal werden in de kop van Noord-Holland 82 windmolens geplaatst. Die gaan voldoende stroom leveren om zo’n 370.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De hoogte van de windturbines is 177 meter.

Aan de bouw van het Prinses Ariana Windpark, dat drie jaar in beslag nam, ging tien jaar voorbereiding vooraf. Een aantal van de windmolens zijn in het Robbenoordbos geplaatst. Het is volgens Vattenfall voor het eerst dat een windmolen in een bos zijn gezet. Daarvoor zijn volgens het energiebedrijf goede afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer.