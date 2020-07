Windpark voor Zeeuwse kust wordt ook zeewierboerderij

Het Belgische windpark Norther test samen met Stichting Noordzeeboerderij een zeewierboerderij in een windpark op zee. Volgens beide partijen is dat een wereldprimeur.

Het windpark van Norther ligt zo’n 25 kilometer voor de kust van het Zeeuwse Westkapelle en het Belgische Zeebrugge. Tussen de 44 windmolens op het park zijn grote lege gebieden beschikbaar. Stichting Noordzeeboerderij wil die ruimte nu gaan gebruiken om zeewier te verbouwen. De test, die deze zomer begint, is op een schaal van ongeveer een hectare. De eerste oogst van het zeewier moet in de lente plaatsvinden.

Zeewier komt nu vooral uit Azië. In Europa is vanuit de voedingsmiddelenindustrie, horeca en supermarkten een groeiende vraag naar het product. In de Oosterschelde en op Texel produceren ondernemers al zeewier voor verschillende producten zoals thee, kruiden en pasta.

Natuur & Milieu meldde begin vorig jaar op basis van een onderzoek dat grootschalige zeewierteelt op de Noordzee in 2030 net zoveel eiwit kan opleveren als 5,6 miljoen kippen. Zo kan zeewier een rol spelen in de eiwittransitie: het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten op het bord.