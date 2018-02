Wind in de zeilen voor olieconcern Total

Total heeft in het vierde kwartaal zijn winst met bijna een vijfde verhoogd. Het Franse olie- en gasconcern profiteerde van de aantrekkende olieprijzen, kostenbesparingen en een hogere productie.

De onderliggende nettowinst bedroeg bijna 2,9 miljard dollar, krap 2,4 miljard euro. Dat is een toename met 19 procent op jaarbasis. De totale productie van olie en gas klom in het afgelopen kwartaal met 6 procent tot het equivalent van 2,6 miljoen vaten per dag, mede dankzij nieuw opgestarte projecten. De omzet van Total kwam uit op ruim 47 miljard dollar, een verbetering met 5 miljard dollar in vergelijking met het vierde kwartaal van 2016.

Total kondigde aan de komende drie jaar het dividend met 10 procent te verhogen en in die periode voor maximaal 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen.