Wilde staking bij Belgische winkels FNG-keten Brantano

Bij verschillende winkels van schoenenketen Brantano in België is een onaangekondigde staking gaande, zegt vakbond ACV Puls. Het personeel maakt zich zorgen om de toekomst na een vergissing van het in zwaar weer zittende moederbedrijf FNG. Dat concern is ook onder meer eigenaar van de Nederlandse ketens Steps en Miss Etam.

Personeel van Brantano kreeg een jaaropgave tot eind juli, terwijl die normaal pas aan het eind van het jaar verstrekt was. FNG had die jaaropgaven wel laten opstellen als voorbereiding op een mogelijk faillissement, maar het was niet de bedoeling dat ze bij de werknemers terecht zouden komen.

FNG verkeert in financiële problemen door de coronapandemie en verplichte winkelsluitingen, maar er is ook kritiek op de boekhouding. Door veel overnames zit het concern bijvoorbeeld diep in de schulden. Ook krijgt het zijn jaarcijfers over vorig jaar niet goedgekeurd.

FNG heeft daarom snel extra geld nodig, maar de banken willen dat niet verschaffen. Het modebedrijf kijkt daarom naar andere mogelijkheden als het instappen van een investeerder, het uitgeven van converteerbare obligaties, het verkopen van de oude voorraden aan een derde partij en het verkopen van bepaalde onderdelen. Waarschijnlijk is een combinatie van stappen nodig, want volgens ACV Puls is er op korte termijn 70 miljoen euro nodig.

Het concern maakte eerder bekend maximaal 287 banen te willen schrappen, ongeveer een kwart van het personeelsbestand. 47 winkels in België zouden worden gesloten. In Nederland hoeven geen winkels te worden gesloten omdat het bedrijf daar vorig jaar al heeft gereorganiseerd.