Je verwacht het niet direct maar als het ook in een land als Nederland kan, waarom dan ook niet in Scandinavië? In Flädie niet ver van de stad Lund in het zuiden van Zweden, vindt wijnbouw plaats. Eenvoudig is het echter niet: ze zon laat zich hier weinig zien, het seizoen is kort en de fanatieke wijnbouwers produceren meer zweet dan wijn.