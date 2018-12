Wijnboeren verkopen vaakst aan consument

Nederlandse wijnboeren verkopen hun producten het vaakst direct of via één tussenpartij aan consumenten. Ruim twee derde van de wijnboeren maakte vorig jaar gebruik van deze zogeheten korte keten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij verkopen hun producten bijvoorbeeld via een boerderijwinkel, een automaat langs de weg of leveren direct aan de horeca.

Ook fruittelers verkopen vaak direct aan consumenten. Onder meer zelfpluktuinen dragen daar aan bij. Verder kunnen consumenten vooral eieren, paddenstoelen en groenten rechtstreeks van de boer kopen. Opvallend is verder dat biologische boeren veel vaker direct aan consumenten verkopen dan reguliere boerenbedrijven.

Melkveebedrijven en varkensboeren doen nauwelijks aan verkoop via de korte keten. Dat gebeurde in respectievelijk 6 en 3 procent van de gevallen.

Directe verkoop aan consumenten gebeurt verder het vaakst in Limburg en Zeeland. In Drenthe en Overijssel doen boeren dat het minst vaak. 43 procent van de boerenbedrijven die de korte keten benutten, haalt daar meer dan de helft van de opbrengsten uit.