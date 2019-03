Wietgebruik Musk krijgt mogelijk staartje

De joint die Elon Musk, de grote man achter onder meer automaker Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, in september vorig jaar heeft gerookt tijdens een radio-uitzending, krijgt mogelijk voor hem een vervelend staartje. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is naar verluidt de federal security clearance, een soort verklaring van onbesproken gedrag, van Musk aan het herzien.

Via een zogeheten SF-86 formulier moet een medewerker of aannemer van de Amerikaanse overheid goedkeuring krijgen als hij of zij in de voorbije zeven jaar de fout in is gegaan met bijvoorbeeld illegaal drugsgebruik. Volgens bronnen in het Pentagon heeft Musk nu het formulier opnieuw moeten indienen.

Musk heeft via SpaceX een duidelijke link met Defensie. Het ruimtevaartbedrijf heeft meerdere contracten binnengesleept van het Pentagon, onder meer voor de lancering van militaire spionagesatellieten. In het uiterste geval kan SpaceX contracten verliezen.

De laatste tijd is Musk wel vaker negatief in het nieuws geweest. Zo werd de Zuid-Afrikaan eerder aandelenfraude verweten, vanwege getwitterde plannen om Tesla van de beurs te halen. Het bericht, waarin hij bovendien stelde dat de financiering rond was, leverde hem een boete bij beurswaakhond SEC op wegens misleiding van beleggers. Ook moest hij zijn functie als voorzitter van Tesla opgeven.

Ook werd hij door een Britse duiker die hielp bij de redding van de Thaise grotjongetjes aangeklaagd. Musk noemde de man meermaals een pedofiel. Hij zei later die uitbarsting te betreuren.