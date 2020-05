Wiebes: vertrek topman Tata Steel nadelig voor Nederland

„Ik vind het heel vervelend dat Theo Henrar weggaat”, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) maandag over het vertrek van de topman van Tata Steel Nederland. Henrar stopt eind mei als directievoorzitter. Volgens Wiebes is dat „nadelig voor Nederland”.

Het aangekondigde vertrek zorgt voor veel commotie. Vakbonden en de ondernemingsraad van de Nederlandse tak van Tata Steel zeggen dat hij is ontslagen, het moederconcern houdt vol dat Henrar na goed onderling overleg heeft besloten te vertrekken bij het bedrijf.

„Hij heeft zich altijd heel zichtbaar ingezet voor een sterke staalindustrie in Nederland en voor de werkgelegenheid en de Nederlandse belangen”, zegt Wiebes. Daarnaast speelde Henrar een positieve rol bij het tot stand komen van het klimaatakkoord. „Ik was op zijn inbreng erg gesteld”, zegt de minister.

Tata Steel was volgens hem een mooi voorbeeld van een innovatief staalbedrijf, dat soorten staal maakt „dat ze elders in de wereld niet leveren”. Het bedrijf staat onder meer bekend om de productie van staal waar frisdrankblikjes van gemaakt worden.

Toch is er „scherpe internationale concurrentie” op de staalmarkt, aldus Wiebes. Daarom maakt de minister zich druk om de staalbranche in Nederland, waar Henrar juist volgens hem juist een positieve bijdrage aan leverde. Ook de coronacrisis brengt het bedrijf in moeilijkheden. Een flinke reorganisatie bij de Europese tak van het Indiase Tata Steel was eerder uitgesteld en staat gepland na 1 juli.

Vakbonden vrezen dan ook dat het vertrek van Henrar betekent dat de eigenaren snel zullen snijden in het personeelsbestand, ook in IJmuiden. Henrar wist de eigenaren van Tata Steel juist „keer op keer te overtuigen van het grote belang van de vestiging voor Tata Steel en Nederland”, aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis.