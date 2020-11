Wiebes: kabinet helpt VDL Nedcar, maar wil regie niet overnemen

Het kabinet helpt VDL Nedcar met de zoektocht naar een nieuwe klant en wil zich daarbij best een grote rol toebedelen. Maar het gaat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) te ver om op de stoel van de bestuurder te gaan zitten en „de regie over te nemen”.

Limburgse Kamerleden drongen bij Wiebes aan op een plan van het kabinet om actiever betrokken te zijn bij VDL Nedcar. Autofabrikant BMW kondigde vorige maand af vanaf 2023 te stoppen met de productie van auto’s in de Limburgse autofabriek. Wiebes beloofde dat het Rijk, de provincie en de gemeente zich actief bemoeien met de zoektocht van VDL Nedcar. Ook wil hij kijken naar regels die het vinden van een nieuwe opdrachtgever in de weg staan. „Maar regie op de toekomst van een individueel bedrijf, dat gaat niet.”

Volgens DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk doet het kabinet op handelsmissies niet anders dan het verwerven van nieuwe partners en bedrijven. „Dat is doodnormaal”, zegt hij. PVV’er Dion Graus vraagt van het kabinet een „integraal plan in samenwerking met de provincie, gemeente, kennis- en onderwijsinstellingen, waarin het kabinet de regie neemt”.

Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) wijst op het grote belang van VDL Nedcar. Als de fabriek zonder opdrachtgever komt te zitten, heeft dat niet alleen invloed op de 5000 werknemers, maar op de hele auto-industrie in Zuid- en Midden-Limburg. „Dit vergt een actieve regierol, verder dan alleen maar contacten.”

Het kabinet doet veel meer dan alleen partijen bij elkaar brengen, zegt Wiebes. Daarvoor is het belang te groot. VDL Nedcar speelt namelijk ook een belangrijke rol in de Nederlandse economie. „Er is een veel grotere coördinatierol nodig”, aldus de bewindsman. „Het enige punt waar ik tegen protesteer is de gedachte dat, bij het uiteindelijke businessplan van een onderneming, het Rijk de pen vasthoudt. Dat is pedant, dat gaat te ver, dat mag niet.”