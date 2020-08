Wibra wil door met 30 Belgische winkels

Wibra wil met 30 van de 81 winkels in België door. Dat staat in het reddingsplan dat de directie van de Belgische tak van het winkelconcern voorstelt, laat vakbond BBTK weten na overleg. Welke winkels behouden zouden moeten blijven weet de bond niet. Die maakt zich grote zorgen over de situatie van het personeel dat in de winkels werkt die Wibra niet meer wil hebben.

Eind vorige maand vroeg Wibra België bij de rechter een reorganisatie aan. De winkelketen kwam in de problemen door de coronacrisis en de gedwongen sluiting die daarbij hoorde. Na eerdere problemen begon een reeks herstelmaatregelen volgens Wibra „net aan te slaan”. Het bedrijf gaf bij de reorganisatie-aanvraag al aan met een „substantieel deel” van de Belgische winkels door te willen.

De stap in België had geen gevolgen voor de Nederlandse winkels. Die zijn volgens een woordvoerder „structureel financieel gezond” en er zijn geen zorgen over de toekomst.