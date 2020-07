Wibra vraagt reorganisatie aan voor Belgische tak

Wibra heeft voor de Belgische winkels bij de rechter een reorganisatie aangevraagd. Volgens de winkelketen gaat het in België mede door de coronacrisis zo slecht, dat de situatie onhoudbaar is geworden. Met een reddingsplan hoopt Wibra een „substantieel deel” van de 81 winkels te redden.

De aankondiging heeft geen gevolgen voor de Nederlandse winkels en medewerkers van Wibra. Die zijn volgens een woordvoerder „structureel financieel gezond” en er zijn geen zorgen over de toekomst. „Onze winkels zijn juist in de coronacrisis relevant, want we zijn er voor mensen met een kleine portemonnee”, aldus de zegsman.

De Belgische winkels van de keten zijn volgens Wibra al jaren verliesgevend, maar een reeks herstelmaatregelen begon net aan te slaan. Dat herstel is door de uitbraak van het coronavirus tenietgedaan. De winkels van Wibra moesten in België twee maanden helemaal gesloten blijven. De verliezen en opgebouwde schuldenlast maken de situatie nu onhoudbaar, volgens het bedrijf.

Als de Belgische ondernemingsrechtbank akkoord gaat met het verzoek tot reorganisatie van Wibra, wordt er gezocht naar potentiële overnamekandidaten. Het bedrijf hoopt met een reddingsplan tot oplossingen te komen „die zoveel mogelijk winkels en personeelsleden een toekomst bieden binnen Wibra België”, en stelt zich kandidaat om een deel van de winkels over te nemen.

Bij de 81 winkels Wibra in België werken ongeveer 400 mensen.