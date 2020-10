Wibra België maakt doorstart

Discountketen Wibra maakt in België een doorstart. Het bedrijf gaat door met 36 van de 81 winkels en 183 van de 439 werknemers. Daarover hebben de Nederlandse directie en de drie curatoren vrijdag een akkoord bereikt.

Wibra België werd donderdag failliet verklaard, kort nadat een rechter een streep zette door een reddingsplan. Alle Wibra-winkels in België bleven vrijdag daarom dicht. De kwestie heeft geen effect op de Nederlandse activiteiten van de onderneming. Wibra België lijdt al jaren verlies.

Na het overleg met de Nederlandse directie worden ook de vakbonden nog gehoord, laat curator Jozef Dauwe weten. Hij verwacht dat alle belanghebbenden komende dagen akkoord zullen gaan met de doorstart.

„We zijn opgelucht dat we nu verder kunnen, met een gezonde basis en een aanzienlijk aantal winkels waarvan we weten dat we ze opnieuw rendabel kunnen maken”, stelt gedelegeerd bestuurder Bas Duijsens van Wibra België in een verklaring. Bij de doorstart gaat de Belgische hoofdzetel mee in de nieuwe onderneming, plus dus 36 winkels gespreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

De discountketen betreurt het wel dat er geen oplossing kon worden gevonden voor alle winkels en betrokken medewerkers. „We beseffen dat dit hard aankomt bij onze medewerkers, aangezien velen onder hen al lang bij ons actief zijn en zich in de afgelopen weken zijn blijven inzetten voor Wibra, ondanks de grote onzekerheid over hun toekomst. Tegelijkertijd betekent deze doorstart dat 183 Belgische medewerkers hun job wél behouden. We zijn tevreden dat we dat hebben kunnen realiseren”, aldus Duijsens.

In juli kondigde de van huis uit Nederlandse onderneming aan dat het een aanvraag voor een gerechtelijke reorganisatie zou indienen. Dit was nodig omdat het broze herstel dat bij Wibra België was ingezet door de coronacrisis volledig teniet was gedaan. Dat reddingsplan werd verworpen door de rechter waarop dus faillissement volgde.