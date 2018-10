„WhatsApp komt met vakantiemodus"

WhatsApp komt mogelijk met een zogenoemde vakantiemodus. Hiermee blijven binnenkomende appjes onzichtbaar. Dat meldt de goed ingevoerde site WABetaInfo.

Mensen die nu niet gestoord willen worden door binnenkomende appjes hebben de mogelijkheid om een chatgroep op ‘stil’ te zetten. Wie WhatsApp opent, ziet echter wel de nieuwe berichten. Wie in een bepaalde periode echt geen appjes van een groep wil ontvangen, moet een groep verlaten. Dat is met de nieuwe functie dus niet meer nodig.

Wanneer de nieuwe functie beschikbaar komt is nog niet bekend. Op dit moment wordt de optie getest. De verwachting is dat de vakantiemodus over een paar maanden beschikbaar komt voor iedereen.

Tegelijk werkt WhatsApp aan een ‘stille modus’ waarbij de bolletjes met een cijfer per groep niet langer verschijnen. Op Android-toestellen is deze functie al te gebruiken.