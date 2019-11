‘WeWork zet een derde van personeel op straat’

De financieel geplaagde uitbater van gedeelde werkruimtes WeWork wil een derde van zijn personeel op straat zetten. Dat meldt krant The New York Times op basis van ingewijden. De ontslagronde vormt onderdeel van een vijfjarenplan om van WeWork een gezond bedrijf te maken.

WeWork zal deze week aankondigen afscheid te nemen van minstens 4000 medewerkers, aldus de Amerikaanse krant. Ongeveer de helft daarvan houdt zich bezig met niet-kernactiviteiten. Het gaat dan onder meer om aannemers, die betrokken zijn bij het onderhoud van de kantoorpanden. Volgens de meest recente cijfers werken bij WeWork in totaal zo’n 12.500 mensen.

De onderneming streefde eerder dit najaar een beursgang na, maar trok zich terug. Beleggers twijfelden er onder meer over of het bedrijf een duidelijk pad richting winstgevendheid had. Het gevolg daarvan was dat de waardering van WeWork kelderde tot 8 miljard dollar, krap een zesde van wat het ooit was.