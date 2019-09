‘WeWork wil investeerders tegemoetkomen’

WeWork hoopt investeerders te paaien voor zijn voorgenomen beursgang, door zijn interne integriteitsbeleid op de schop te nemen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Eerder kwam al naar buiten dat de Amerikaanse start-up voor gedeelde werkruimten overweegt zijn beursdebuut uit te stellen wegens tegenvallende interesse van investeerders. Potentiële beleggers zouden worden afgeschrikt door onder meer de manier waarop integriteitsregels worden gehandhaafd, de zogeheten corporate governance.

Daar zou WeWork nu iets aan willen doen. Welke wijzigingen het bedrijf in gedachten heeft is niet bekend. De bezwaren van beleggers hebben onder meer te maken met het feit dat WeWork huur betaalt aan topman en mede-oprichter Adam Neumann en hem geld uitleende. Ook zou zijn stemrecht te groot zijn. Het bedrijf zette eerder al stapjes, zoals het toevoegen van een vrouw aan zijn bestuur. Ook gaf Neumann een miljoenenbonus in aandelen terug.

Dan zijn de problemen voor WeWork echter nog niet verholpen. De beurswaarde werd enkele maanden nog ingeschat op 65 miljard dollar. De zorgen over corporate governance en het bedrijfsmodel hebben daar een flinke hap uitgenomen. Begeleidende banken vrezen dat de teller bij een beursgang nu zou blijven steken op 15 miljard dollar.

Grootaandeelhouder SoftBank heeft dan ook aangedrongen op uitstel van de stap naar de beurs omdat bij een te lage waardering de miljardeninvestering niets of nauwelijks iets oplevert. De knoop wordt uiteindelijk doorgehakt door Neumann, die het voor het zeggen heeft en een groot voorstander is van de beursgang.