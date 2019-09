‘WeWork overweegt verzetten beursgang’

De start-up voor gedeelde werkruimten WeWork overweegt zijn beursgang voor een tijdje in de ijskast te zetten. Dat stellen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Ook de grote investeerder in het bedrijf SoftBank zou achter de schermen invloed uitoefenen om de beursgang te verzetten.

Beleggers zijn niet zo happig meer op de hippe verhuurder van kantoorruimtes. Het bedrijfsmodel en de manier waarop integriteitsregels worden gehandhaafd bij WeWork baren volgens bronnen beleggers „serieuze zorgen”. WeWork was van plan om deze week het eerste rondje langs investeerders te doen om interesse voor de beursgang te peilen.

Binnen slechts enkele maanden is de reputatie van WeWork gekelderd van een veelbelovende start-up tot een bedrijf waar weinig investeerders op lijken te wachten. Zakenbank Goldman Sachs waardeerde de verhuurder van kantoorruimtes op nog 65 miljard dollar eerder dit jaar. Vorige week echter kwamen er geruchten naar buiten dat WeWork denkt maar 20 miljard dollar waard te zijn.

Een beursgang met een flinke korting, die nu waarschijnlijk lijkt, is geen optie voor SoftBank, aldus ingewijden tegen zakenkrant Financial Times. Dat zou gezichtsverlies betekenen voor de Japanse investeerder die momenteel zelf op zoek is naar financiering voor een tweede fonds dat in technologiestart-ups zoals WeWork gaat investeren. Via zijn eerste fonds stak SoftBank inmiddels 10 miljard dollar in de verhuurder van kantoorruimtes waarvan 2 miljard dollar nog dit jaar.