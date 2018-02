WEW positief over NHG-hypotheek voor zzp’ers

Van de mogelijkheid voor zzp’ers om met een inkomensverklaring snel een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te kunnen afsluiten, wordt gretig gebruik gemaakt. Inmiddels accepteren vijftien geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim duizend zzp’ers een hypotheek kunnen aanvragen. Dat stelt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Sinds 1 december 2016 kunnen zzp’ers via deze weg al een hypotheek krijgen als ze tenminste twaalf maanden actief zijn als zelfstandige, in plaats van de drie jaar die hiervoor gebruikelijk was. WEW is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beleid van de NHG. Volgens de organisatie is deze optie voor zzp’ers „zeer succesvol”.

Het WEW wil nu meer van dit soort regelingen gaan ontwikkelen zodat meer ondernemers straks toegang krijgen tot zo’n gegarandeerde hypotheek. „Wij vinden dat iedereen evenveel mogelijkheden moet hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm”, aldus WEW-directeur Arjen Gielen, die hoopt om de nieuwe mogelijkheden nog dit jaar te introduceren.