Wetsvoorstel VS voor betere controle veiligheid van vliegtuigen

Parlementariërs van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben maandag (plaatselijke tijd) een wetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot een verbetering van de controle op de vliegtuigbouwindustrie na de twee dodelijke ongelukken met de Boeing 737 MAX in 2018 en 2019. De toestellen van dat type staan aan de grond sinds de ongelukken, waarbij 346 personen om het leven kwamen.

De commissie stemt woensdag over een voorstel dat het certificeringssysteem van de waakhond van de vliegtuigbouwindustrie, de Federal Aviation Adminsitration (FAA), moet verbeteren. De voorgestelde wet eist van vliegtuigbouwers in de Verenigde Staten dat zij met een veiligheidsmanagementsysteem gaan werken. Een groep van experts moet gaan kijken naar de veiligheidscultuur bij vliegtuigbouwer Boeing en daarna met een lijst van aanbevelingen komen.

Zowel de hoogste Democraat als de hoogste Republikein in de commissie voor transport en infrastructuur staat achter het voorstel. Dat vereist bovendien van vliegtuigbouwers dat zij bij ontwerpaanpassingen van toestellen beoordelingen van de systeemveiligheid uitvoeren, verzekeren dat risicoberekeningen gebaseerd zijn op realistische reactietijden van piloten, en dat zij beoordelingsrapporten delen met de FAA.

Of het voorstel dit jaar wordt aangenomen, is nog onzeker. De commissie in de Senaat stelde de behandeling van een ander voorstel voor hervorming van de FAA uit in september. Op diezelfde dag kwamen de Democraten met een rapport waarin werd gesteld dat de ongelukken met de Boeing 737 MAX de „gruwelijke culminatie” waren van falen bij zowel Boeing als de FAA. Het nieuwe wetsvoorstel eist dat de FAA werknemers van bouwers die namens de waakhond controles uitvoeren, eerst moet goedkeuren. Ook bevat het voorstel bescherming voor klokkenluiders, en straffen voor personen die de FAA hinderen in zijn controlerende taken.