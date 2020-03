Wethouder Rotterdam wil regeling voor flexwerkers

De tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten waar ondernemers in de huidige crisistijd een beroep op kunnen doen zou ook moeten gelden voor flexwerkers die vanwege de coronacrisis massaal worden ontslagen. Die oproep doet de Rotterdamse wethouder voor Werk en Inkomen Richard Moti. In Rotterdam is het aantal aanvragen voor een reguliere bijstandsuitkering in één week tijd bijna verdrievoudigd.

„Veel flexwerkers hebben geen recht op voor een WW-uitkering omdat ze vaak geen aansluitend werk hebben gehad”, aldus Moti. „Zij moeten daarom noodgedwongen een beroep doen op de bijstand. Ik wil minister Koolmees oproepen om de NOW-regeling niet alleen beschikbaar te stellen voor bedrijven maar ook voor deze werknemers die inmiddels al ontslagen zijn.”

Moti voorziet dat veel reguliere bijstandsaanvragen van flexwerkers zullen worden afgewezen omdat ze vermogen of partnerinkomen hebben. „Dat betekent dat zij buiten de boot dreigen te vallen, terwijl hun inkomensverlies groot is. Om dat te voorkomen is het cruciaal en rechtvaardig dat ook deze groep mensen toegang krijgt tot dit noodpakket”, aldus Moti. Volgens hem zijn er op dit moment circa 2 miljoen flexwerkers, los van de 1 miljoen zzp’ers.