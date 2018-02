Wetenschappers: Wel degelijk alternatieven voor bijengif en fipronil

De landbouw kan rendabel produceren zonder de omstreden bestrijdingsmiddelen bijengif en fipronil te gebruiken. De middelen zouden veel meer insecten doden dan alleen plaagdieren die oogsten bedreigen, schrijft Trouw.

Er zouden geen alternatieven zijn voor de bestrijdingsmiddelen maar negen wetenschappers publiceren maandag een overzichtsstudie, die volgens hen bewijst dat er genoeg milieuvriendelijke alternatieven zijn voor zowel neonicotinoïden (bijengif) als fipronil.

De wetenschappers maken zich grote zorgen over de aantasting van de soortenrijkdom door de schadelijke bestrijdingsmiddelen. In oktober werd bekend dat in Duitse natuurreservaten, grenzend aan landbouwgebieden, het aantal insecten in 27 jaar flink is afgenomen.

De Europese Unie beslist binnenkort over een totaalverbod op neonicotinoïden in buitenteelten. Elf landen zijn al voor, onduidelijk is wat Nederland gaat doen. Overheden aarzelen over een verbod omdat er geen alternatieven zouden zijn. In het artikel presenteren de onderzoekers de milieuvriendelijke alternatieven.