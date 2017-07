Wetenschappers: Klimaatverandering zal economie VS hard treffen

Als de klimaatverandering niet wordt aangepakt, zal die de Amerikaanse economie hard treffen en de ongelijkheid binnen het land nog groter maken. Dat blijkt uit een omvangrijke studie van verschillende Amerikaanse universiteiten in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Science.

De eind vorige week gepubliceerde studie schetst geen vrolijk beeld van de impact die de klimaatverandering in petto heeft voor ’s werelds grootste economie. Ze zinspeelt op krimp, herstructurering, herlocatie van de industrie en een toenemende ongelijkheid.

Grote verschillen

Het betrokken team van wetenschappers maakte gebruik van meer dan honderd verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van het klimaat en berekende voor alle delen van de VS de invloed van hogere temperaturen, veranderende neerslagpatronen en een stijgende zeespiegel op onder meer de landbouw, volksgezondheid, energieconsumptie en werkgelegenheid.

Elke graad opwarming kan voor de Amerikaanse economie tegen 2080 leiden tot jaarlijks een verkleining van het bruto binnenlands product (bbp) van bijna een procent. Maar dat cijfer verbergt bijzonder grote verschillen. De ergst getroffen regio’s, vooral in staten zoals Arizona en Texas, die op dit moment al kampen met een warm klimaat, kunnen hun bbp met maar liefst 10 tot 20 procent zien krimpen. De economische activiteit verplaatst zich dan naar koelere gebieden, zoals de noordelijke en hoger gelegen staten, die nu al profiteren van zachte winters.

„Een ongebreidelde klimaatverandering zal bijzonder duur uitpakken voor grote delen van de VS”, concludeert Solomon Hsiang, hoogleraar beleidswetenschappen aan de universiteit van Berkeley. „Als we voortgaan op het huidige traject, kan dat resulteren in de grootste verschuiving van rijkdom ooit van arm naar rijk in dit land.”

Geografisch is er een duidelijk verschil in de gevolgen: terwijl het noorden van de VS oranje tot lichtgroen kleurt, kleurt het zuiden dieprood. „Als er geen grote inspanningen worden gedaan om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zullen de kusten rond de Golf van Mexico een zware slag te verwerken krijgen”, zegt Robert Kopp, hoogleraar planetaire wetenschappen aan Rutgers University. „De kusten staan bloot aan de stijgende zeespiegel en met name orkanen, die in hevigheid toenemen. De steeds hogere temperatuur zal onder meer de criminaliteit in de hand werken, de productiviteit van werknemers verlagen, de kosten voor airconditioning verhogen en het leven van mensen in gevaar brengen.”

De impact op de Amerikaanse economie zal zeker zo ernstig zijn als die van de Great Recession, de diepe inzinking na het uitbreken van de financiële crisis in 2008, waarschuwen de wetenschappers, met dit verschil dat de problemen niet na verloop van tijd verdwijnen en dat de armste regio’s vele malen harder getroffen zullen worden.

„De ‘verborgen’ kosten van CO2 zijn niet langer verborgen omdat we ze duidelijk zien in de data”, aldus Amir Jina van de universiteit van Chicago. „De uitstoot van onze auto’s en energiecentrales is de Amerikaanse economie aan het veranderen. Hier in het middenwesten zien we verliezen in de landbouw die vergelijkbaar zijn met de periode van grote droogte in de jaren dertig van de vorige eeuw.”

Rekenkracht

De studie, gebaseerd op 29.000 simulaties van de Amerikaanse economie, was enkel mogelijk door de enorme rekenkracht die computers momenteel bezitten. „We zouden dit niet hebben kunnen doen zonder de huidige revolutie in databeheer en -verwerking”, vertelt James Rising van de universiteit van Berkeley. „Dankzij deze middelen kunnen we voor het eerst een blik werpen in de toekomst.”

Die unieke kijk op de volgende decennia moet een signaal zijn voor beleidsmakers, menen de onderzoekers. „We beslissen vandaag over de levens die wij en onze kinderen willen leiden. Was de computerrevolutie twintig jaar later gekomen, dan hadden we nu niet kunnen zien wat voor economische kuil we aan het graven zijn voor onszelf.”