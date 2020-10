Wessels Bouwgroep neemt dakbedekkingsbedrijf Rosmalen Groep over

Redactie economie

Wessels Bouwgroep uit Lichtenvoorde heeft vorige week dakbedekkings- en installatiebedrijf Rosmalen Groep uit Wijchen overgenomen. Dat maakte het aannemersbedrijf uit de Achterhoek maandag bekend.

In de specialistische kennis van de Wijchense onderneming over aanleg en onderhoud van vlakke daken ziet Wessels een goede aanvulling op haar eigen expertise: het (af)bouwen van daken en gevels.

Rosmalen Groep gaat verder als zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen Wessels Bouwgroep. „De chemie met Wessels Bouwgroep en haar mensen is erg goed. Dit waren voor ons erg belangrijke overwegingen bij de keuze over waar we ons mooie familiebedrijf zouden onderbrengen”, reageert Joost Rosmalen, die aanblijft als directeur van Rosmalen Groep.

De landelijk opererende Rosmalen Groep bestaat sinds 1984 en heeft een vestiging in Wijchen en in Dordrecht. De onderneming bedient voornamelijk klanten als het Rijksvastgoedbedrijf, woningbouwcorporaties en zorginstellingen.