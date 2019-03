Wessanen uitblinker op Damrak

Het aandeel Wessanen was vrijdag flink in trek op de Amsterdamse beurs door een overnamebod op het natuurvoedingsbedrijf. De Europese beurzen gingen licht omhoog na de koerswinsten een dag eerder. De aandacht bleef uitgaan naar de brexit, waarvan de deadline mogelijk wordt uitgesteld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent hoger op 545,65 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 776,10 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,4 procent.

Wessanen steeg bijna 18 procent tot 11,70 euro bij de kleinere bedrijven. Het bedrijf is in gesprek met een consortium onder leiding van investeerder PAI Partners over een overnamebod van circa 880 miljoen euro. Het bod bedraagt 11,50 euro per aandeel. Volgens het natuurvoedingsbedrijf is het niet zeker dat er een transactie zal plaatsvinden. Het aandeel Wessanen sloot donderdag al 5 procent hoger.