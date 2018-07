Wessanen in uitverkoop op Damrak

Op het Amsterdamse Damrak zijn de aandelen van voedingsbedrijf Wessanen vrijdag in de uitverkoop gegaan na tegenvallende resultaten. De Amsterdamse effectenbeurs ging iets omhoog. De andere Europese beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 570,84 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 777,82 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten 0,1 procent en Londen steeg 0,2 procent.

Bij de middelgrote bedrijven duikelde Wessanen bijna 23 procent na een slechter dan verwacht tweede kwartaal. De natuurvoedingsproducent kampte met ongunstige marktontwikkelingen in met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en stelde zijn verwachtingen voor heel 2018 naar beneden bij.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 1,7 procent. Bij de hoofdfondsen stond levensmiddelenconcern Unilever bovenaan met een winst van 1,4 procent. Grootste daler was verfbedrijf AkzoNobel met een verlies van 0,8 procent.

Bij de kleinere bedrijven raakte Amsterdam Commodities (Acomo) 8 procent kwijt. De thee-, specerijen- en notenhandelaar kampt nog steeds met moeilijke marktomstandigheden. Daardoor zijn de omzet en de winst in de eerste helft van het jaar gezakt ten opzichte van een jaar eerder.

Accell Group verloor 1,4 procent. De eigenaar van fietsenmerken als Batavus, Sparta en Koga, zag de winst in de eerste jaarhelft licht dalen, op een vrij stabiele omzet. De winstgevendheid kwam onder druk te staan door kosten voor de reorganisatie van het bedrijf.

In Parijs zakte de Franse verkoper van luxegoederen Hermès 0,5 procent na publicatie van de resultaten. De Franse drankengroep Rémy Cointreau, die ook met cijfers kwam, won 0,5 procent. Skanska verloor 7 procent in Stockholm na een onverwachte winstdaling van het Zweedse bouwbedrijf in het tweede kwartaal.

De euro zat in de lift na de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump op de renteverhogingen van de Federal Reserve (Fed). De eenheidsmunt was 1,1641 dollar waard, tegen 1,1601 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 70,14 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 73,15 dollar per vat.