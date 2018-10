Wessanen daalt op Beursplein 5

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag wat hoger begonnen. De andere Europese beurzen openden gemengd. De handel stond in het teken van de Italiaanse begrotingsplannen, het internationale handelsconflict en de bedrijfsresultaten. Op het Damrak werd Wessanen lager gezet na tegenvallende kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 525,32 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 747,77 punten. De beursgraadmeter in Parijs bleef ongewijzigd. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven raakte Wessanen 3,7 procent kwijt. De natuurvoedingsproducent presteerde in het derde kwartaal opnieuw slechter dan verwacht met zijn eigen merken en stelde zijn verwachtingen opnieuw bij. Het bedrijf had last van tegenvallende verkopen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de hete zomer drukte de aftrek van labels als Zonnatura en Clipper.