Wessanen akkoord met overnamebod PAI

Natuurvoedingsbedrijf Wessanen stemt in met het overnamebod van een consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI Partners. Het bod bedraagt 11,50 euro per aandeel (inclusief dividend) in contanten, wat neerkomt op circa 885 miljoen euro.

In maart werd bekend dat er gesprekken werden gevoerd over een overname en dat boekenonderzoek plaatsvond. Wessanen liet toen weten dat begin februari de eerste interesse werd kenbaar gemaakt door het consortium. Toen werd door het bedrijf besloten dat het niet in het belang van de belanghebbenden van Wessanen was om de onderhandelingen aan te gaan. Na verschillende herziene voorstellen werd het huidige bod gedaan.

Tot het consortium behoort ook de Amerikaanse investeerder Charles Jobson. Die is grootaandeelhouder van Wessanen met een belang van ruim 25,7 procent. Jobson is sinds 2009 aandeelhouder van Wessanen. PAI behoort tot de grootste Europese investeringsmaatschappijen met een portefeuille van meer dan 12 miljard euro.

Topman Christophe Barnouin verklaarde in een toelichting dat het bod een aantrekkelijke prijs inhoudt voor de aandeelhouders en in het beste belang is van Wessanen. Door de overname wordt het bedrijf in staat gesteld verder te investeren in initiatieven om zijn positie als een leidende partij in de markt voor natuurvoeding vast te houden, aldus Wessanen. PAI verklaarde dat Wessanen extreem goed is gepositioneerd in de Europese markt voor gezonde voeding.

Het is de bedoeling dat uiterlijk begin juni een voorlopig voorstel wordt ingediend bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en dat de overname in de tweede helft van dit jaar wordt afgerond. De bedrijfsnaam van Wessanen blijft behouden en het hoofdkantoor blijft in Amsterdam. De overname zal geen directe impact op werkgelegenheid hebben. Het management bij Wessanen wordt gesteund door de kopers.

Wessanen kwam ook met cijfers over het eerste kwartaal. De omzet daalde met ruim 4 procent tot bijna 160 miljoen euro. Het bedrijf is vooral bekend van merken als Zonnatura en Whole Earth.