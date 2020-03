Werktijdverkorting voor KLM-personeel

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft werktijdverkorting van 70 procent aangevraagd voor al het personeel. Het bedrijf laat weten nog met de vakbonden in gesprek te zijn over de invulling daarvan. De stap is nodig omdat KLM de komende tijd nog maar 10 tot 20 procent van het normale aantal vluchten uitvoert.

KLM ziet zich door de coronaproblemen genoodzaakt veel van zijn vluchten te annuleren. In eerste instantie ging het vooral om vluchten van en naar China, maar ook binnen Europa en naar de Verenigde Staten wordt nu nauwelijks meer gevlogen.

Verder wordt momenteel met vakbonden gesproken over het uitstellen van de uitbetaling van de winstdeling over vorig jaar. Ook worden tot 2000 banen geschrapt.