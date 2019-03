Werkonderbreking bij Shell Pernis op til

Medewerkers van Shell bij de raffinaderijen van het olie- en gasbedrijf in Pernis en Moerdijk leggen volgende week vrijdag voor enkele uren het werk neer. Shell liet donderdag een ultimatum van de vakbonden FNV en CNV verstrijken zonder op de eisen voor een nieuwe cao in te gaan.

ā€˛Shell liet om kwart voor acht weten niet op ons ultimatum in te gaan en kwam ook niet met een beter bod. Nu gaan we met de leden praten en komt er behalve een manifestatie ook een werkonderbrekingā€¯, zegt bestuurder Egbert Schellenberg van FNV. Op de veiligheidsmedewerkers na kan volgens hem iedereen meedoen aan de actie.

De bonden willen een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell bood dit jaar 2,5 procent meer salaris en 2 procent erbij in 2020. In beide jaren wil het olie- en gasbedrijf ook nog gemiddeld 1,5 procent extra loon geven, afhankelijk van de prestaties van de werknemer en in welke schaal die zit.