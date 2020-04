‘Werknemers willen betrokken worden bij veiligheidsplannen’

Iets meer dan de helft van de Nederlandse werknemers wil door zijn werkgever betrokken worden bij plannen om veilig te kunnen werken. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat vakbond FNV liet uitvoeren door Peil.nl onder 3000 werkenden.

Veel bedrijven maken plannen om met inachtneming van de coronaregels weer op de zaak te kunnen werken. Of het personeel bij het maken van die plannen wordt betrokken, verschilt sterk. Van de ondervraagden zou 21 procent willen meedenken. Drie op de tien wil het liefst meebeslissen.

Een derde van de werkenden zegt nu niet bij de plannen te worden betrokken, tegen 42 procent waar dat wel gebeurt. Vooral in de industrie, het openbaar vervoer, de luchtvaart en bij financiële instellingen geven werknemers in zes op de tien gevallen aan zich niet gehoord te voelen. In 8 procent van de bedrijven is helemaal geen sprake van een plan.

Als het aan FNV ligt moeten werknemers wel worden betrokken bij plannen. " Tenslotte gaat het om hun gezondheid en de manier waarop ze nu of straks weer veilig de werkvloer op kunnen”, geeft vicevoorzitter Kitty Jong aan. „De werknemersstem moet gehoord worden, en gelukkig gebeurt dat in veel sectoren al. Maar het kan en het moet beter.”