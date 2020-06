Werknemers Tata Steel gaan actievoeren

Personeel van Tata Steel Nederland gaat actievoeren bij de staalfabrikant. In een door FNV georganiseerde peiling in Beverwijk gaven bij de staalfabrikant werkzame vakbondsleden donderdag unaniem groen licht voor acties.

Welke vorm die krijgen, bepaalt een comité maandag. FNV-bestuurder Roel Berghuis gaf al wel aan dat de stakingskas wordt geopend.

Op de speciale bijeenkomst van FNV over acties tegen Tata Steel waren donderdagmorgen veel vakbondsleden afgekomen. Als voorzorgsmaatregel tegen corona werd de raadpleging op een groot parkeerterrein in Beverwijk gehouden, waar personeel van de staalfabrikant vanuit de auto hun stem konden laten horen.

Op het terrein, de overdekte markt Bazaar in Beverwijk, stonden twaalf rijen van in totaal zo’n 500 auto’s geparkeerd. Ook waren er tientallen mensen op de fiets gekomen om bij de FNV-bijeenkomst te zijn.

FNV noemde eerder deze week acties bij Tata Steel Nederland „onvermijdelijk.” De staalfabrikant ging niet in op eisen die de vakbond in een ultimatum had gesteld.

Het personeel van de staalfabrikant is nog altijd boos over het recente vertrek van de Nederlandse directievoorzitter Theo Henrar, die zonder opgaaf van reden weg moest. FNV eiste tekst en uitleg en wil dat de vakbond geraadpleegd wordt bij de benoeming van nieuwe directieleden.

Verder zit de aanstaande reorganisatie de werknemers dwars. In IJmuiden zouden ongeveer duizend banen verloren gaan. FNV meent dat Tata Steel zich moet houden aan een werkgelegenheidspact dat eerder werd afgesloten, om te voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen. De bond wil ook dat de garanties voor de werkgelegenheid met vijf jaar worden verlengd.

Het staalbedrijf is al enige tijd bezig met reorganisatieplannen. Die leidden al eerder tot ophef bij de werknemers in IJmuiden omdat er relatief veel ontslagen bij de Nederlandse vestiging zouden vallen volgens uitgelekte plannen.

Tata Steel Europe benadrukte eerder deze week al dat het bestaande werkgelegenheidspact wordt gerespecteerd. Daarin staat dat er geen gedwongen ontslagen vallen tot oktober 2021, bevestigde een woordvoerster van de staalgigant zondag.