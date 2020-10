‘Werknemers kledingindustrie dubbel getroffen door coronacrisis’

Werknemers in de kledingindustrie in lagelonenlanden als Bangladesh, Cambodja, Ethiopië, Indonesië en Myanmar, maar ook in Turkije en Roemenië, worden dubbel hard getroffen door de coronacrisis. Dat concludeert ASN Bank na onderzoek naar de manier waarop kledingbedrijven zich inspannen voor een leefbaar loon voor productiemedewerkers in de keten.

De coronacrisis leidde eerder dit jaar tot een sterk verminderde consumentenvraag. Dit dwong zowel inkopers van kledingbedrijven als fabrikanten om zich in korte tijd aan te passen aan de nieuwe situatie, concluderen de onderzoekers.

En waar overheden in veel landen, met name bij de inkopers, maatregelen namen om bedrijven te ondersteunen, bleef een meerderheid van de werknemers in de productieketen achter met weinig tot geen inkomsten. Velen van hen moeten op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen.

ASN Bank maakt zich al langer hard voor het betalen van een „leefbaar loon” aan werknemers in de kledingindustrie. Stichtingen en organisaties onderzoeken jaarlijks hoe hoog het leefbaar loon in een land is. Dat doen ze door het benodigde inkomen af te zetten tegen de gezinsgrootte en lokale kosten van levensonderhoud en huisvesting, medische zorg, onderwijs en andere zaken.

De meeste arbeiders in de kledingindustrie verdienen volgens ASN Bank het minimumloon. Daarmee voldoen bedrijven aan de wet, maar werknemers kunnen hier niet van rondkomen. Volgens de onderzoekers is de situatie wel aan het verbeteren. „Toch ontbreekt het veel kledingbedrijven aan heldere doelstellingen en een strategie om een leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te implementeren”, aldus de bank.

ASN Bank onderzoekt jaarlijks de ketens van verscheidene bedrijven waaronder H&M, Adidas, Esprit, Puma, Next en Inditex. Alle bedrijven erkennen inmiddels het belang van een leefbaar loon, aldus de bank. Een meerderheid maakt hier zelfs een punt van bij zijn leveranciers. Dat is echter nog geen garantie dat er op de werkvloer ook leefbare lonen betaald worden, aldus de onderzoekers.