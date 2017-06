Werknemer krijgt meer inspraak bij faillissement

Een ruime Kamermeerderheid heeft woensdag ingestemd met een amendement op de gemoderniseerde Wet continuïteit ondernemingen dat opkomt voor de belangen van werknemers bij een faillissement.

Om de aanpassing was gevraagd door de PvdA. Het amendement kreeg steun van onder meer VVD, SP, CDA, ChristenUnie en SGP.

Een faillissement dat direct wordt gevolgd door een doorstart van een bedrijf is nu nog een manier om snel en goedkoop van personeel af te komen. De ‘nieuwe’ onderneming kan dan ander of minder personeel in dienst nemen, of dezelfde medewerkers tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.

Betrekken

Dankzij het amendement zijn curatoren voortaan verplicht om vertegenwoordigers van de werknemers te betrekken bij de voorbereiding van een faillissement. Ze moeten hen informeren en horen, net zoals dat al met schuldeisers gebeurt. Het personeel kan de curator bijvoorbeeld advies geven over de verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming.

Volgens PvdA-Kamerlid Recourt, een van de opstellers van het amendement, kunnen medewerkers straks bijvoorbeeld voorkomen dat een directie zichzelf nog even een bonus geeft voordat het bedrijf failliet gaat. „Zulke schandalige praktijken willen we onmogelijk maken”, zegt hij in de Volkskrant van woensdag.

Chris Baggerman, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij vakorganisatie RMU, is blij met de aanpassing. „De faillissementen van Imtech, V&D, Perry Sport en onderdelen van de Lelie zorggroep, zoals de christelijke ggz vorige week, hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat de uit 1893 stammende Faillissementswet hoognodig moest worden aangepast”, zegt hij.

Shoppen

De rechtbank benoemde soms een zogeheten stille bewindvoerder die, zonder dat de werknemers op de hoogte waren, ging onderzoeken of een faillissement direct gevolgd door een doorstart mogelijk was. Bij zo’n ‘flitsfaillissement’ hebben de werknemers het nakijken, stelt Baggerman.

„Het faillissement duurt soms maar enkele uren. Alle werknemers worden ontslagen, waarna de nieuwe eigenaar kan shoppen in het personeelsbestand”, zegt de RMU-bestuurder. Een „sterk voorbeeld” is volgens hem de ondergang van Imtech Industrial Services in 2015. „’s Avonds om vijf uur ging deze onderneming met duizend medewerkers failliet. De volgende ochtend om halftien werd een doorstart gemaakt. Enkele honderden medewerkers kregen toen een nieuw flexcontract aangeboden tegen een salaris dat veelal honderden euro’s lager lag, terwijl er geen cao meer van toepassing was.”