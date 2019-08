Werkloze: „Ontslag valt zwaar”

Het valt hem flink tegen. Administrateur Arnold van der Werf (38) staat in maart ineens op straat, na een dienstverband van ruim zestien jaar in de bouw. „Ik deed alles, van facturen betalen tot de conceptjaarrekeningen maken.”

Van der Werf kan direct aan de slag bij een ict-bedrijf, maar in september eindigt opnieuw zijn dienstverband. Ongeloof maakt zich van hem meester. „Ik was er in mijn slaap nog mee bezig. Hoe krijg ik alles rond? Met drie kinderen kun je echt niet van 1500 euro netto rondkomen.” Van der Werf verstuurt in twee maanden veertig sollicitatiebrieven. Regelmatig ontvangt hij uitnodigingen. „Ik rijd het hele land door naar recruteringsbureaus. Tijdens een gesprek was ik een van de 286 kandidaten.”

De administrateur wil van alles aanpakken. Ook jobs onder zijn niveau. Enthousiast is hij niet over de begeleiding van het UWV daarbij. „Je krijgt een elektronische coach toegewezen. Ze zijn daar niet geïnteresseerd in mensen.”

Het valt hem zwaar zijn hand op te houden. „De Bijbelse opdracht is om in het zweet des aanschijns je brood te verdienen. Daar voldoe ik dus niet aan, ik voel me daar wel eens schuldig over. We zeggen vaak in tegenspoed geduldig te moeten zijn. Nou, eerlijk gezegd valt dat best tegen. Het duurt al snel te lang.” Dankbaar is hij voor het gebed en meeleven vanuit de plaatselijke Eben-Haëzergemeente. „We kregen met Kerst een pakket met lekkere dingen. Geweldig.” Van der Werf, actief op LinkedIn, blijft optimistisch. „De eerste helft van 2011 hoop ik werk te hebben. Wat dan ook.”