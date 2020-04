Werkloosheidscijfers brengen coronaklap op arbeidsmarkt in beeld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt donderdagochtend met nieuwe werkloosheidscijfers over de maand maart. Daaruit wordt mogelijk duidelijk hoeveel Nederlanders vorige maand hun baan hebben verloren als gevolg van de coronacrisis.

Nederland belandt vrijwel zeker in een diepe economische recessie. Veel bedrijven zien hun omzet stevig dalen en een stijging van het aantal faillissementen ligt voor de hand. Economen verwachten dan ook dat de werkloosheid de komende maanden fors zal toenemen.

Of dat laatste ook al direct in de CBS-cijfers van maart zichtbaar is, moet blijken. De overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, gingen pas in de loop van vorige maand in. Ook zijn er veel noodregelingen opgetuigd om bedrijven door de crisis heen te loodsen.

Via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunnen bedrijven bijvoorbeeld tot 90 procent van hun loonkosten terugkrijgen, afhankelijk van hun omzetdaling. Uitkeringsinstantie UWV kreeg afgelopen dagen al tienduizenden aanvragen binnen van bedrijven die gebruik willen maken van deze regeling, zodat ze hun personeel voorlopig in dienst kunnen houden.